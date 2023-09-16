Костомаров рассказал о своих эмоциях после победы на Олимпиаде

Российский фигурист Роман Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказал о своих эмоциях после победы на Олимпийских играх 2006 года. Костомаров выступал в дуэте с Татьяной Навкой.
«Когда я вообще что-то яркое испытываю, у меня идут мурашки. Когда играет гимн и стоишь на пьедестале, то идут мурашки по всему телу. Внутренний восторг и какая-то гордость, глубокий выдох за годы, за проделанную работу. Какое-то самоудовлетворение, но в то же время огромное опустошение. Ты выжат как лимон. Это эйфория, но в то же время ты пустой», — сказал Костомаров.
В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля врачи выписали фигуриста из больницы.