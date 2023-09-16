Костомаров рассказал о своих эмоциях после победы на Олимпиаде

«Когда я вообще что-то яркое испытываю, у меня идут мурашки. Когда играет гимн и стоишь на пьедестале, то идут мурашки по всему телу. Внутренний восторг и какая-то гордость, глубокий выдох за годы, за проделанную работу. Какое-то самоудовлетворение, но в то же время огромное опустошение. Ты выжат как лимон. Это эйфория, но в то же время ты пустой», — сказал Костомаров.