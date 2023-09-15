Тарасова оценила состав арбитров в деле Валиевой

Тарасова о деле Валиевой: «Если судья честный – неважно, он американец, француз или русский»
Татьяна Тарасова оценила состав арбитров в деле Камилы Валиевой.
26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу. Арбитрами были назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.
«А кто в этом деле незаинтересованная сторона? Если судья честный – неважно он американец, француз или русский. Они будут одинаково честные. А если нечестные, то нечестные», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин – об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. В составе сборной России фигуристка выиграла золото командного олимпийского турнира.
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