Валуев опасается ангажированного результата на слушаниях по делу Валиевой

«Состав арбитров вызывает риск ангажированного результата. Он в таких делах всегда есть. Само дело Валиевой рискованное с точки зрения нечестного результата», — сказал Валуев.

Судьями в деле выступят американский юрист Джеффри Мишкин из США и профессор Матье Мезоннев из Франции. На слушаниях будут представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Сами слушания пройдут 26—28 сентября в Лозанне.

Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.