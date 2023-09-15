Юрист оценила шансы Валиевой выиграть дело в CAS

«Из пресс-релиза CAS видно, что сторона Камилы выдвинула встречные требования, в том числе заявила, что у CAS нет компетенции расследовать данное дело. Не знаю, на чем базируется такое утверждение, но маловероятно, что CAS признает отсутствие у себя компетенции. Также стороны Камилы заявила, что нарушение не имело места, а если оно было, то в этом отсутствовала вина или халатность.



Кстати, ISU (Международный союз конькобежцев — «Газета.Ru») потребовал признать непреднамеренный прием [запрещенного вещества] и дать два года. Но ввиду особого статуса Камилы, как только признается непреднамеренные прием, незначительную вину или халатность, у нее появляется достаточно широкая «вилка» — от выговора до двух лет дисквалификации. По моим ощущениям, незначительная вина будет признана — соответственно, вердикт будет в рамках этой «вилки», — считает Анцелиович.