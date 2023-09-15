Юрист оценила шансы Валиевой выиграть дело в CAS
Руководитель спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович оценила шансы фигуристки Камилы Валиевой выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) или добиться приемлемого для нее результата. В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что есть вероятность признания незначительной вины спортсменки.
«Из пресс-релиза CAS видно, что сторона Камилы выдвинула встречные требования, в том числе заявила, что у CAS нет компетенции расследовать данное дело. Не знаю, на чем базируется такое утверждение, но маловероятно, что CAS признает отсутствие у себя компетенции. Также стороны Камилы заявила, что нарушение не имело места, а если оно было, то в этом отсутствовала вина или халатность.
Кстати, ISU (Международный союз конькобежцев — «Газета.Ru») потребовал признать непреднамеренный прием [запрещенного вещества] и дать два года. Но ввиду особого статуса Камилы, как только признается непреднамеренные прием, незначительную вину или халатность, у нее появляется достаточно широкая «вилка» — от выговора до двух лет дисквалификации. По моим ощущениям, незначительная вина будет признана — соответственно, вердикт будет в рамках этой «вилки», — считает Анцелиович.
О положительной допинг-пробе Валиевой стало известно во время Олимпиады в Пекине. К этому моменту она уже завоевала командное золото. В итоге ей разрешили принять участие и в личном первенстве, где она заняла четвертое место. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года, ISU настаивает на аналогичном наказание, а в качестве альтернативы допускает двухлетнее отстранение с 25 декабря 2021 года с аннулированием всех результатов с этого момента.