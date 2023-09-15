Дробязко лишили гражданства Литвы за выступления в России

Президент Литвы лишил гражданства фигуристку Дробязко
Президент Литовской республики Гитанас Науседа подписал декрет о лишении гражданства фигуристки Маргариты Дробязко. Об этом сообщает Delfi.
Сама фигуристка заявила, что не приемлет подобное решение руководства страны:
«Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, то совершенно очевидно, что это не мой путь», — приводит слова Дробязко Sputnik Литва.
28 июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны с просьбой лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки.
21 июня представитель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в интервью местным СМИ заявила, что процедура аннулирования гражданства спортсменки запущена.