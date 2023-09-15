$96.16+0.18103.23+0.12

Президент Литвы лишил гражданства фигуристку Дробязко

Президент Литовской республики Гитанас Науседа подписал декрет о лишении гражданства фигуристки Маргариты Дробязко. Об этом сообщает Delfi.

Дробязко лишили гражданства Литвы за выступления в России
© Соцсети

Сама фигуристка заявила, что не приемлет подобное решение руководства страны:

«Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, то совершенно очевидно, что это не мой путь», — приводит слова Дробязко Sputnik Литва.

28 июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны с просьбой лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки.

Как Россию исключили из спорта

21 июня представитель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в интервью местным СМИ заявила, что процедура аннулирования гражданства спортсменки запущена.

1
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости