Журова высказалась о лишении Дробязко гражданства Литвы

Журова о лишении Дробязко гражданства Литвы: она не говорила ничего плохого про свою страну
Светлана Журова высказалась о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко. Она заявила «Газете.Ru», что ей обидно за Литву, которая лишается спортсмена, приносившего стране медали.
«То, что сейчас прибалтийские страны заявляют, они выполняют по отношению к нам. Но обидно за страну — человек, который приносил ей медали, лишается гражданства из-за того, что выступал в ледовых шоу в России. Она же ничего плохого не говорила про свою страну, ничего плохого не делала. Просто участвует в шоу, только и всего», — сказала Журова.
28 июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны с просьбой лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки. 21 июня представитель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в интервью местным СМИ заявила, что процедура аннулирования гражданства спортсменки запущена.
Маргарита Дробязко — 13-кратная чемпионка Литвы, двукратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду. Вместе с мужем и партнером Повиласом Ванагасом принимала участие в пяти Олимпиадах.