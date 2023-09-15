Журова высказалась о лишении Дробязко гражданства Литвы

«То, что сейчас прибалтийские страны заявляют, они выполняют по отношению к нам. Но обидно за страну — человек, который приносил ей медали, лишается гражданства из-за того, что выступал в ледовых шоу в России. Она же ничего плохого не говорила про свою страну, ничего плохого не делала. Просто участвует в шоу, только и всего», — сказала Журова.