В Госдуме считают, что Дробязко сможет получить российское гражданство
Депутат Госдударственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о возможном получении фигуристкой Маргаритой Дробязко российского гражданства. В комментарии «Газете.Ru» она допустила, что ее заявление об отказе предать Россию ради литовского паспорта подстегнуло решение литовских властей лишить ее гражданства, и добавила, что Дробязко может без проблем стать гражданкой Российской Федерации.
«Стало ли катализатором ее заявление о том, что она не предаст Россию ради литовского паспорта? Думаю, да. Она же столько лет живет в России, работает, ее здесь очень любят. Жалко, что в Литве к ней так относятся. А лишать гражданства за то, что она живет в России и участвует в шоу, просто абсурд. Сможет ли она получить российское гражданство? Она же родилась в Москве, конечно, сможет», — считает Журова.
28 июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны с просьбой лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки. 21 июня представитель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в интервью местным СМИ заявила, что процедура аннулирования гражданства спортсменки запущена.
Маргарита Дробязко — 13-кратная чемпионка Литвы, двукратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду. Вместе с мужем и партнером Повиласом Ванагасом принимала участие в пяти Олимпиадах.