В Госдуме считают, что Дробязко сможет получить российское гражданство

«Стало ли катализатором ее заявление о том, что она не предаст Россию ради литовского паспорта? Думаю, да. Она же столько лет живет в России, работает, ее здесь очень любят. Жалко, что в Литве к ней так относятся. А лишать гражданства за то, что она живет в России и участвует в шоу, просто абсурд. Сможет ли она получить российское гражданство? Она же родилась в Москве, конечно, сможет», — считает Журова.