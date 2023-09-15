Хореограф группы Тутберидзе заявил о плохом предчувствии перед судом Валиевой
Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, в интервью Metaratings заявил о том, что сомневается в положительном исходе судебного заседания по делу фигуристки Камилы Валиевой.
По его словам, арбитраж будет стремиться к тому, чтобы назначить спортсменке максимально возможное наказание и лишить ее завоеванных наград.
«Я думаю, что будут делать все, чтобы наказать. У меня почему-то неоптимистичное предчувствие, потому что делалось и делается все, чтобы дискредитировать Россию и российских атлетов. Должны быть люди с обеих сторон. А так получается нечестная игра, в одни ворота», — заявил Железняков.
Заседание пройдет 26–28 сентября, а 29 сентября назначено резервным днем на случай возникновения непредвиденных сложностей. Валиева примет участие в заседании по видеосвязи.
Подчеркивается, что сторона Валиевой требует от суда признать, что у него нет компетенции расследовать это дело и разбирать заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного союза конькобежцев (ISU) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Российская спортсменка требует восстановления всех ее результатов.