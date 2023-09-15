Хореограф группы Тутберидзе заявил о плохом предчувствии перед судом Валиевой

«Я думаю, что будут делать все, чтобы наказать. У меня почему-то неоптимистичное предчувствие, потому что делалось и делается все, чтобы дискредитировать Россию и российских атлетов. Должны быть люди с обеих сторон. А так получается нечестная игра, в одни ворота», — заявил Железняков.