Загитова посетит контрольные прокаты сборной России

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала в своем Telegram-канале, что посетит контрольные прокаты сборной России, которые пройдут с 16 по 17 сентября.

"Ребят, всем добрый вечер. Я уже сижу в аэропорту Сочи и сейчас вылетаю в Москву. Завтра увидимся на контрольном прокате, всех жду", - заявила Загитова.

В активе фигуристки, помимо победы на ОИ-2018, есть золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.