Фигуристка Бестемьянова выразила надежду на справедливое решение по делу Валиевой
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на информацию о требовании фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) о восстановления золотой медали чемпионата России 2021 года, передает "Спорт-Экспресс".
"Наверное, у нее есть люди, которые советуют ей. Мне кажется, это принципиально. Либо все отдается, либо ничего. Надеюсь, что CAS вынесет справедливое решение", - сказала Бестемьянова.
Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.
Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В январе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил, но при этом аннулировал ее результат на чемпионате России 2022 года.