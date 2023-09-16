Бестемьянова выразила надежду на справедливое решение по делу Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на информацию о требовании фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) о восстановления золотой медали чемпионата России 2021 года, передает "Спорт-Экспресс".

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"Наверное, у нее есть люди, которые советуют ей. Мне кажется, это принципиально. Либо все отдается, либо ничего. Надеюсь, что CAS вынесет справедливое решение", - сказала Бестемьянова.

Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.