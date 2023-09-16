Жулин: Костомаров приходил на тренировки с перегаром

Фигурист Роман Костомаров приходил на тренировки с перегаром, и тренер Александр Жулин штрафовал его на сотни долларов. В эфире НТВ об этом рассказал сам Жулин

«Из проблем был только алкоголь. Рома пару раз приходил на тренировку с перегаром», - сказал наставник.

По его словам, это ему надоело, и он установил штрафы. Сумма все время росла: сначала 100 долларов, затем 200 и, в конце концов - 800.

Жулин отметил, что не знает, откуда Костомаров брал деньги на штрафы, и предположил, что «наверное, занимал, поскольку мы особо не побеждали».

Когда фигурист выиграл медаль чемпионата мира, тренер вернул ему все деньги.

Зимой 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Он длительное время был в крайне тяжелом состоянии, из-за начавшейся гангрены ему ампутировали обе стопы и кисти рук.