"Я очень хорошо готовилась, очень хотела войти в сезон с четверным, по крайней мере, его восстановить, но 16 августа была диспансеризация, где мне сказали, что у меня разрыв сетчатки. Нужно было делать лазерную коагуляцию, две недели без поворотов. Потом была повторная коагуляция. Из-за множества погрешностей полностью начала тренироваться 6 сентября", - сказала Валиева.