«Точно молчать не стану». Туктамышева — об абьюзе в детском спорте

«Бывают тренеры, которые жёстко обращаются с детьми, но я через это не проходила, и на моих глазах это не происходило. Если я когда-то такое увижу, я точно молчать не стану. Было бы неплохо, чтобы дети могли обращаться куда-то за помощью, они действительно беззащитны, хочется, чтобы они чувствовали себя защищёнными и нужными. Чтобы если не дай боже к ним силу прикладывают, чтобы они могли куда-то обратиться», — сказала Туктамышева в микст-зоне после выступления на контрольных прокатах сборной России.