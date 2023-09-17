«Это уже в прошлом»: фигуристка Горбачева высказалась о своем побеге

"Я счастлива выступать на взрослых прокатах, рада, что я здесь. Рада, как все прошло, как получились прыжки. То, что случилось 28 августа — это уже в прошлом. Хотелось бы говорить о настоящем. Но к повышенному вниманию я готова. Активность в соцсетях помогает мне лучше чувствовать себя", - заявила Горбачева.