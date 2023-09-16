Горбачева прокомментировала скандал со своим исчезновением

Фигуристка Алина Горбачева, чемпионка России среди юниоров, рассказала, что больше не переживает из-за скандала с ее пропажей в конце августа. Об этом пишет РИА «Новости».

28 августа Горбачева ушла с катка и перестала выходить на связь. На следующий день полиция и волонтеры начали поиски фигуристки. В итоге ее удалось обнаружить в кинотеатре торгового центра.

Спортсменка отметила, что инцидент остался в прошлом. Она добавила, что не желает более о нем вспоминать.

«Я была готова к повышенному вниманию [после скандала], уже не переживаю по этому поводу», - уточнила Горбачева.