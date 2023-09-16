Горбачева прокомментировала скандал со своим исчезновением

«Уже не переживаю по этому поводу». Горбачева — о своем исчезновении
Фигуристка Алина Горбачева, чемпионка России среди юниоров, рассказала, что больше не переживает из-за скандала с ее пропажей в конце августа. Об этом пишет РИА «Новости».
28 августа Горбачева ушла с катка и перестала выходить на связь. На следующий день полиция и волонтеры начали поиски фигуристки. В итоге ее удалось обнаружить в кинотеатре торгового центра.
Спортсменка отметила, что инцидент остался в прошлом. Она добавила, что не желает более о нем вспоминать.
«Я была готова к повышенному вниманию [после скандала], уже не переживаю по этому поводу», - уточнила Горбачева.
Фигуристка заметила, что ей помогло раскрепоститься ведение соцсетей. Кроме того, уточнила она, сети помогают ей быть в контакте с фанатами.
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