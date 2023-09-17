Жулин вспомнил свою реакцию на попадание Костомарова в больницу

«О том, что Рома попал в больницу, я узнал из новостей. Сразу позвонил Тане Навке, она мне сказала, что два процента дают на то, что Рома выживет. Я ходил по всем церквям с женой. Не хочу говорить о том, в каком он виде сидит тут. Настоящее чудо, что он просто живой»— сказал Жулин в эфире.