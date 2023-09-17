Валиева рассказала о перенесенной операции

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что в августе ей диагностировали разрыв сетчатки глаза. Ее слова приводят «Известия».

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Спортсменка сообщила, что активно тренировалась и планировала открыть сезон, включив в свою программу четверной прыжок, но на диспансеризации у нее обнаружили разрыв сетчатки. Она поделилась, что перенесла две лазерных коагуляции. После этого, по словам Валиевой, в течение нескольких недель она каталась аккуратно.

«Вышла на лед я 6 сентября, поэтому снизила нагрузки», — указала она.

Фигуристка добавила, что хотела бы восстановить свое физическое состояние и порадоваться успехам на льду.