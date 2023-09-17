"Рудковская какое отношение имеет к этому? Это вообще не ее дело! Не хочу говорить о Яне. Камила выросла, поэтому у нее другие формы. Это нормально. Валиева хорошо катается. У нее отличная программа. О чем тут говорить?" - заявила Тарасова.