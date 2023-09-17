Костомаров рассказал, как перебрал с алкоголем и уснул в коридоре

«Сразу после того, как я откатался, выпил и не смог дойти до своего номера. Перебрал… В итоге заснул в коридоре, и это вызвало небольшую панику у канадцев. Они испугались, вызвали скорую. Все думали, что-то случилось, плохо человеку. А там ковролин и мягко все… Прибежал быстро потом Женька Плющенко и разбудил меня», — заявил Костомаров.