Фигуристу Гуменнику запретили кататься под Rammstein

Вероника Дайнеко, тренер серебряного призера чемпионата России по фигурному катанию Петра Гуменника, рассказала, почему ее ученику запретили выступить на контрольных прокатах сборной России с короткой программой под музыку Rammstein. Об этом пишет РБК.

Тренер пояснила, что за день до отъезда на прокаты к ней подошла коллега и показала письмо от Минспорта РФ. В послании осуждалось использование композиций группы Rammstein как непатриотичных и содержалось требование навести порядок в тех видах спорта, в которых используется музыкальное сопровождение.

Дайнеко отметила, что за оставшееся время команде не удалось найти музыку, подходящую под программу, на постановку которой ушло четыре месяца.

Гуменник, в свою очередь, выразил надежду, что ему все же разрешат кататься с новой программой под музыку Rammstein.