Тренер Дайнеко: фигуристу Гуменнику запретили кататься под Rammstein
Вероника Дайнеко, тренер серебряного призера чемпионата России по фигурному катанию Петра Гуменника, рассказала, почему ее ученику запретили выступить на контрольных прокатах сборной России с короткой программой под музыку Rammstein. Об этом пишет РБК.
Тренер пояснила, что за день до отъезда на прокаты к ней подошла коллега и показала письмо от Минспорта РФ. В послании осуждалось использование композиций группы Rammstein как непатриотичных и содержалось требование навести порядок в тех видах спорта, в которых используется музыкальное сопровождение.
Дайнеко отметила, что за оставшееся время команде не удалось найти музыку, подходящую под программу, на постановку которой ушло четыре месяца.
Фигуристу Петру Гуменнику запретили короткую программу под Rammstein на контрольных прокатах — комментарии, причины
Гуменник, в свою очередь, выразил надежду, что ему все же разрешат кататься с новой программой под музыку Rammstein.
Напомним, что фигурист тренируется под руководством Дайнеко в Спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной в Санкт Петербурге. На контрольных прокатах он выступил со своей прошлогодней короткой программой.