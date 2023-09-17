Валиева поделилась мыслями о жизни после окончания карьеры фигуристки

"Посмотрим, 17 лет - столько мыслей в голове, столько направлений, - сказала Валиева. - Почему говорила об актрисе? Мы на льду все актеры, мы на сцене и выдаем соответствующее настроение, это очень близко. Но актеры и актрисы - это связано с речью, это нужно развивать, просто так не приходит. Желание есть".