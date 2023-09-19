Поздняков не рассчитывает на справедливость CAS в деле Валиевой

Система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения, поэтому сложно рассчитывать на справедливость Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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"Система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения, - сказал Поздняков. - С моей точки зрения, рассчитывать на справедливость CAS можно все меньше".

Ранее CAS опубликовал порядок слушаний по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. Решение будут принимать трое арбитров: американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и председатель Джеймс Дрейк из Великобритании. Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26-28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Валиева и представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дадут свои показания по видео-конференц-связи.

Всемирное антидопинговое агентство настаивает на том, чтобы Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Валиева считает свои действия непреднамеренными и рассчитывает вернуть золото чемпионата России, которого она лишилась в результате аннулирования ее результатов после взятия пробы.

В начале слушаний каждая сторона спора выступит с краткими вступительными заявлениями, после чего свои показания дадут свидетели, а также будут рассмотрены другие доказательства. CAS отмечает, что дата объявления решения остается неизвестной. Решение можно будет оспорить только в Верховном суде Швейцарии.