Федерация фигурного катания РФ опровергла запрет Гуменнику использовать музыку Rammstein

Федерация фигурного катания России не запрещала Гуменнику использовать музыку Rammstein
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не запрещала Петру Гуменнику выступать под музыку немецкой группы Rammstein. Об этом ТАСС сообщил исполняющий полномочия президента ФФККР Антон Сихарулидзе.
Победитель финала Гран-при России 2023 года Гуменник в субботу сообщил, что был вынужден отказаться от программы по не зависящим от него обстоятельствам.
"Нет, конечно", - ответил Сихарулидзе на вопрос корреспондента ТАСС о том, запрещала ли ФФККР использовать музыку группы Rammstein.
В воскресенье в соцсетях появилось сообщение тренера фигуриста Вероники Дайнеко, где она объяснила отказ от программы появлением письма с жалобой, в котором выбранная музыка называлась непатриотичной. По ее словам, письмо с жалобой ей показала тренер Тамара Москвина, которая рассказала ТАСС, что не знает о заявлении Дайнеко.