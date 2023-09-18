Тарасова высказалась о программе Гуменника под Rammstein

«Мне очень понравилась программа Петра. Рекомендации по музыке? Только не от безграмотных людей, которые эти письма пишут.



Почему они поменяли программу, если Федерация фигурного катания России (ФФКР) этого делать не запрещала, это их личное дело. Но они не борются за себя.



Это музыка, это в первую очередь музыка. Я бы так сделала – пусть федерация, состоящая из 80 человек, примет решение. Пусть меня позовут.



Нашу культуру во всем мире запрещают, еще и мы у себя в стране запрещать культуру начнем?» – сказала заслуженный тренер СССР.