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«Гуменник сам себе усложнил работу. В следующий раз будет подбирать музыку аккуратнее». Роднина о программе под Rammstein

Ирина Роднина считает, что Петр Гуменник сам себе усложнил ситуацию с Rammstein.

Роднина высказалась о программе Гуменника под Rammstein
© Sports.ru

К сезону-2023/24 российскому фигуристу поставили короткую программу под песню Sonne. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями.

«Гуменник сам себе усложнил работу. В следующий раз будет подбирать музыку аккуратнее. Надо думать о том, что ставишь на свою программу. Не подумал – меняешь программу в срочном порядке.

До основных соревнований он спокойно может поменять программу. Бобрина в свое время заставляли менять программу за неделю до основных прокатов – и ничего, менял и выступал.

Не нужно этому удивляться. Если отменили программу, значит, музыка не соответствует стандартам», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.