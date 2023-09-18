Роднина высказалась о программе Гуменника под Rammstein

«Гуменник сам себе усложнил работу. В следующий раз будет подбирать музыку аккуратнее. Надо думать о том, что ставишь на свою программу. Не подумал – меняешь программу в срочном порядке.



До основных соревнований он спокойно может поменять программу. Бобрина в свое время заставляли менять программу за неделю до основных прокатов – и ничего, менял и выступал.



Не нужно этому удивляться. Если отменили программу, значит, музыка не соответствует стандартам», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.