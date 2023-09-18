Пескова спросили о ситуации с Rammstein и Гуменником

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг российского фигуриста Петра Гуменника.
Ранее спортсмену поставили короткую программу под песню Sonne группы Rammstein. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями от Федерации фигурного катания России.
«Нет. Не следим», – ответил Песков на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией.
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