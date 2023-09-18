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Песков о ситуации с отменой программы Гуменника под Rammstein: «Не следим»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг российского фигуриста Петра Гуменника.

Пескова спросили о ситуации с Rammstein и Гуменником
© Sports.ru

Ранее спортсмену поставили короткую программу под песню Sonne группы Rammstein. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями от Федерации фигурного катания России.

«Нет. Не следим», – ответил Песков на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией.

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