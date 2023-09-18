Бестемьянова высказалась о Гуменнике и Rammstein

«Конечно, психологически эта ситуация вредит фигуристу. Петр Гуменник готовил программу, потом оказалось, что под эту музыку выступать нежелательно.



Это проблема, но все фигуристы так или иначе сталкиваются с такими ситуациями. Надо просто поменять музыку, и все», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.