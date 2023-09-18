Бестемьянова высказалась о Гуменнике и Rammstein

Бестемьянова о Гуменнике и Rammstein: «Все фигуристы сталкиваются с такими ситуациями. Надо просто поменять музыку, и все»
Наталья Бестемьянова считает, что фигуристу Гуменнику стоит поменять программу.
Ранее Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne группы Rammstein. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями.
«Конечно, психологически эта ситуация вредит фигуристу. Петр Гуменник готовил программу, потом оказалось, что под эту музыку выступать нежелательно.
Это проблема, но все фигуристы так или иначе сталкиваются с такими ситуациями. Надо просто поменять музыку, и все», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Бестемьянова о Гуменнике и Rammstein: «Все фигуристы сталкиваются с такими ситуациями. Надо просто поменять музыку, и все»
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