Депутат Свищев напомнил о любви лидера Rammstein к России

«Я всех спрашиваю: что же такого в группе Rammstein? Хоть она и исполняет жесткую музыку, многие почему-то считают, что это группа антироссийского толка. Но мы знаем, что лидер группы признавался в любви в России, снимал здесь клипы. Уж не знаю, с чем здесь связана нелюбовь наших «экспертов», которые зло дышат в сторону спортсмена за выбор композиции.



С какой стати политики вмешиваются в историю с выбором песни? Им делать больше нечего, кроме как вмешиваться в выступления и подбор музыки спортсменом? У нас и фигуристы, и гимнасты, синхронисты выступают под музыку. Что же теперь, создавать специальный отдел музыкальных подборок для спортсменов? Политики должны заниматься своим делом.



Я позвонил в Министерство спорта России, связался с ФФККР — никакой политики там нет. Да, действительно, было обращение к депутатам с просьбой разобраться — якобы эта композиция не соответствует моральному облику российского фигурного катания. Полнейшая глупость. Коллеги из Минспорта и ФФККР мне пояснили, что на самом деле речь идет о простом несоответствии программе. Сама композиция достаточно жесткая – мы привыкли видеть фигурное катание в классических формах. Но ничего страшного в этом нет. Почему спортсмен должен выступать по лекалам? Он поклонник группы Rammstein — что здесь плохого? Пусть под нее выступает. Кому-то зайдет эта музыка, кому-то — нет. Но в итоге тренеры обратились к спортсмену с просьбой заменить композицию.



Политический умысел здесь искать не надо. Очень жалко, что столько шумихи создается вокруг выбора спортсменом композиции, под которую он будет выступать. Надо обсуждать техническое исполнение, соответствие музыки прокату», — сказал парламентарий.