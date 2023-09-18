Американская группа в восторге от проката Валиевой под их композицию
Американская группа Everybody Loves an Outlaw высоко оценила выступление российской фигуристки Камилы Валиевой под их песню I see red.
Валиева в субботу в Москве представила короткую программу под эту композицию на контрольных прокатах сборной России.
— Нам нравится смотреть, как ты катаешься под нашу песню, Камила! Какой невероятный артистизм, — говорится в сообщении группы в социальных сетях.
Олимпийская чемпионка в комментариях поблагодарила Everybody Loves an Outlaw за их слова.