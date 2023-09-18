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Роднина дала совет фигуристу после запрета на использование песни Rammstein

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина дала совет российскому фигуристу Петру Гуменнику после запрета на использование песни группы Rammstein. Ее слова приводит Sport24.

Роднина дала совет фигуристу после запрета на использование песни Rammstein
© РИА Новости

Роднина заявила, что в следующий раз спортсмен будет подбирать музыку аккуратнее.

«Надо думать о том, что ставишь на свою программу. Не подумал — меняешь программу в срочном порядке», — прокомментировала она.

По мнению депутата, до основных соревнований Гуменник спокойно может поменять программу.

17 сентября Гуменник рассказал, что был вынужден отказаться от использования песни Rammstein в музыкальном сопровождении к короткой программе. Поводом послужило письмо в Министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

21-летний Гуменник в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России. Он также победил в финале Гран-при страны.