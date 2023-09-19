Матыцин высказался о ситуации с программой фигуриста Гуменника под Rammstein

«Надо более ответственно подходить к выбору музыки» — Матыцин о ситуации с новой программой фигуриста Гуменника
Министр спорта России Олег Матыцин, комментируя ситуацию вокруг новой программы фигуриста Петра Гуменника, заявил, что необходимо более ответственно подходить к выбору музыки.
В субботу на контрольных прокатах сборной России вице чемпион страны Гуменник выступил с короткой программой прошлого сезона. Ранее на мастер классе клуба Тамары Москвиной он презентовал свою программу под музыку немецкой группы Rammstein, которую ему поставили для этого сезона. После выступления в «Мегаспорте» Гуменник заявил журналистам, что ему запретили катать новую короткую программу под композицию Rammstein. Позднее выяснилось, что это произошло из за письма с жалобой, которое было направлено в министерство спорта России и федерации по всем зимним видам спорта.
— Это разве такая проблема? Это компетенция федерации — принимать решение. Надо более ответственно подходить к выбору музыки, — передает слова Матыцина корреспондент «Матч ТВ».
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«Надо более ответственно подходить к выбору музыки» — Матыцин о ситуации с новой программой фигуриста Гуменника