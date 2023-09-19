Радионова считает, что у фигуристки Туктамышевой мало мотивации

«Лиза молодец, что продолжает кататься. Но в ее нынешних программах видна грусть, лирика. Как она сейчас говорит в интервью, у нее мало мотивации. Мне кажется, эти программы олицетворяют ее внутреннее состояние. Я ей желаю найти желание и дальше радовать нас на соревнованиях. Ее очень любят болельщики, она пример для многих спортсменов», — сказала Радионова.