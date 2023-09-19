Гербольдт объяснила, что самое сложное в фигурном катании

«Отдельная история для фигуристов — это подбирать музыку для выступления. Особенно для крупных соревнований очень сложно. Всегда хочется найти что-то особенное, что будет подходить на льду. Например, что я слушала и слушаю в машине, может не подойти под номер.



Мой рекорд — я четыре месяца подбирала музыку под выступление. В итоге ставили на льду, делали программу и понимали, что не то, и продолжали искать», — сказала Гербольдт.