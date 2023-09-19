Фигуристка Константинова выложила фото в облегающем платье

Российская фигуристка Станислава Константинова в своих социальных сетях поделилась серией снимков в облегающем длинном черном платье с декольте. Девушка позирует на фоне гор с распущенными волосами.

В августе 2022 года Константинова объявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года девушка рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила это тем, что пик ее формы прошел. Спортсменка считает, что не сможет превзойти свои прошлые результаты. Сестра Константиновой продолжает заниматься фигурным катанием.