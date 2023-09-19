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Матыцин о запрете на Rammstein: «Не давал никаких рекомендаций федерациям. Наверное, у Москвиной есть адрес, откуда эта бумага пришла»

Олег Матыцин заявил, что не давал федерациям рекомендаций по подбору музыки.

Матыцин отрицает запрет на Rammstein
© Sports.ru

Фигуристу Петру Гуменнику поставили для сезона новую короткую программу под песню Sonne группы Rammstein, однако на контрольных прокатах он ее не показал.

Тренер фигуриста Вероника Дайнеко объяснила, что в Федерации фигурного катания России такой выбор музыки посчитали нежелательным.

«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна Москвина и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein – это непатриотично, плохо и тому подобное <...> Переслать это письмо мне она отказалась.

Письмо было от Картушина Евгения в Минспорт Матыцину. В рассылке стояли адреса федерации всех зимних видов спорта», – рассказала Дайнеко.

«Я не давал никаких рекомендаций федерациям. Наверное, у Москвиной есть адрес, откуда эта бумага пришла.

У нас же есть официальный протокол взаимодействия с федерациями, со всеми другими структурами», – сказал министр спорта России.