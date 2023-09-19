Матыцин отрицает запрет на Rammstein

«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна Москвина и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein – это непатриотично, плохо и тому подобное <...> Переслать это письмо мне она отказалась.



Письмо было от Картушина Евгения в Минспорт Матыцину. В рассылке стояли адреса федерации всех зимних видов спорта», – рассказала Дайнеко.