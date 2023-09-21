Фигурист Гуменник может оставить программу под Rammstein в переработанном варианте («СЭ»)
Петр Гуменник может оставить программу под Rammstein в переработанном варианте.
Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на собственные источники.
Гуменник может выйти на соревнованиях сезона-2023/24 с программой по мотивам песни Rammstein Sonne, а не ставить новую программу или оставлять старую.
Программа будет переработана — один из источников назвал этот вариант «компромиссным».
Гуменник и Тамара Москвина, в школе которой тренируется фигурист, от комментариев отказались.
Фигурист Гуменник может оставить программу под Rammstein в переработанном варианте («СЭ»)
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