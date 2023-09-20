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Тамара Москвина: «Тема музыки Гуменника закрыта, занимаемся насущными делами»

Тамара Москвина заявила, что тема с программой Гуменника под Rammstein закрыта.

Москвина: тема с программой Гуменника под Rammstein закрыта
© РИА Новости

Фигуристу Петру Гуменнику была поставлена новая программа под песню Sonne группы Rammstein, однако затем тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным.

«Тема музыки Гуменника закрыта, занимаемся насущными делами», – заявила Москвина.

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