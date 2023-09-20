Москвина: тема с программой Гуменника под Rammstein закрыта

Тамара Москвина: «Тема музыки Гуменника закрыта, занимаемся насущными делами»
Тамара Москвина заявила, что тема с программой Гуменника под Rammstein закрыта.
Фигуристу Петру Гуменнику была поставлена новая программа под песню Sonne группы Rammstein, однако затем тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным.
«Тема музыки Гуменника закрыта, занимаемся насущными делами», – заявила Москвина.
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