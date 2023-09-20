Тарасова планирует посетить региональные этапы Гран‑при России

Татьяна Тарасова сообщила, что посетит региональные этапы Гран‑при России
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила «Матч ТВ», что планирует посетить региональные этапы серии Гран при России.
Во вторник ФФККР опубликовала расписание этапов Гран при России в сезоне 2023/24. Соревнования пройдут в Уфе (13–16 октября), Омске (20–23 октября), Красноярске (27–30), Казани (10–13 ноября) и Самаре (17–20 ноября). Последний, шестой этап пройдет в Москве с 24 по 27 ноября.
— В какие то регионы поеду, пока не решила конкретно куда, я сейчас на коляске, как встану с неё, так поеду. Мне всегда интересно, этапы Гран при всегда интересные. Нет ничего тяжелого в посещении других городов, лететь то часа четыре, — сказала Тарасова «Матч ТВ».