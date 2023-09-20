Тарасова планирует посетить региональные этапы Гран‑при России

— В какие то регионы поеду, пока не решила конкретно куда, я сейчас на коляске, как встану с неё, так поеду. Мне всегда интересно, этапы Гран при всегда интересные. Нет ничего тяжелого в посещении других городов, лететь то часа четыре, — сказала Тарасова «Матч ТВ».