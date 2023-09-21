Фигуристка Константинова поделилась фотографией в социальных сетях

Двукратная призерка первенства России среди юниоров по фигурному катанию Станислава Константинова в сториз Instagram опубликовала фотографию в купальнике.

Девушка сделала селфи в купальнике и накидке с глубоким вырезом. Ее волосы распущены. В августе 2022 года фигуристка заявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года Константинова рассказала изданию "Спорт-Экспресс", что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации.

Она объяснила, что пик ее формы прошел, поэтому сделать что-то лучше своих прошлых результатов она бы не смогла и прекратила попытки возобновить карьеру. Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В сезоне-2020/21 фигуристка заняла 16-е место на чемпионате России.