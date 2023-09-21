Фигуристка Константинова поделилась фотографией в социальных сетях
Двукратная призерка первенства России среди юниоров по фигурному катанию Станислава Константинова в сториз Instagram опубликовала фотографию в купальнике.
Девушка сделала селфи в купальнике и накидке с глубоким вырезом. Ее волосы распущены. В августе 2022 года фигуристка заявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года Константинова рассказала изданию "Спорт-Экспресс", что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации.
Она объяснила, что пик ее формы прошел, поэтому сделать что-то лучше своих прошлых результатов она бы не смогла и прекратила попытки возобновить карьеру. Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В сезоне-2020/21 фигуристка заняла 16-е место на чемпионате России.
Лучшим результатом россиянки в международных соревнованиях стало второе место Гран-при в Хельсинки сезона-2018/19. Она — мастер спорта международного класса.