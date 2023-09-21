Туктамышева раскрыла, что выступала в платье Тарасовой

«У нас были шоу почти каждый день, но мы нашли дополнительный лед, поставили программу, отдельно танцевали в зале. Еще у нас есть раскатки перед шоу: на них я оттачивала постановку, а на шоу начала ее катать, чтобы уже почувствовать обратную связь от зрителей.



Когда я показывала программу в Сочи, мне нравились ощущения, которые я испытываю от проката, от того, как зрители его воспринимают. Я боялась, что это все только из-за света, из-за того, что шоу. Но и на контрольных прокатах при свете получилось неплохо», — рассказала Туктамышева.