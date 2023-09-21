Туктамышева рассказала, как попробовала себя в роли тренера

«Было интересно побывать на льду в другой роли. Мне понравилось, но это отнимает много сил. Иногда больше, чем когда ты в качестве спортсмена. Не знаю, готова ли я стать тренером, но меня это заинтересовало.



У меня больше опыта в работе над техникой, но, когда я ставила дорожку для одной спортсменки, мне тоже очень понравилось. Это была смесь креативности и логики движений. Вышло неплохо», — рассказала Туктамышева.