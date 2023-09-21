Хореограф Попова оценила дебют Косторной и Куницы на контрольных прокатах в паре

Хореограф Бетина Попова оценила дебют Косторной и Куницы на контрольных прокатах в паре
Хореограф Бетина Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, заявила «Матч ТВ», что тренерский штаб остался доволен прокатами Алены Косторной и Георгия Куницы в парном катании.
В минувшие выходные состоялся дебют дуэта на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.
— То, как они готовы на сегодняшний день, вы видели на контрольных прокатах. Мы будем менять несколько программ, чтобы было удобнее. Все хорошо, рабочие моменты. Мы остались довольны прокатами, хорошо, что дебют случился. Ребята справились с задачей, — сказала Попова «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что Косторная и Куница выступят на втором и шестом этапах Гран при России.
Косторная объявила о переходе из одиночного катания в парное в начале 2023 года. 12 августа фигуристка вышла замуж за Куницу.