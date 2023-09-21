Хореограф Попова оценила дебют Косторной и Куницы на контрольных прокатах в паре

— То, как они готовы на сегодняшний день, вы видели на контрольных прокатах. Мы будем менять несколько программ, чтобы было удобнее. Все хорошо, рабочие моменты. Мы остались довольны прокатами, хорошо, что дебют случился. Ребята справились с задачей, — сказала Попова «Матч ТВ».