В Москве завершилось строительство  Центра фигурного катания Этери Тутберидзе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства Центра фигурного катания Этери Тутберидзе.

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«Закончили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы. Полтора месяца назад приезжал сюда. Уже тогда было понятно – успеем сдать объект быстрее запланированного срока. Строители не подвели.

В уникальном дворце спорта – две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля. Это позволит проводить и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи, и ледовые шоу.

Для фигуристов в спорткомплексе создали идеальные условия для тренировок. Сделали большое количество залов: 10 хореографических, акробатический, два тренажёрных и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Есть реабилитационный блок с зоной водных процедур.