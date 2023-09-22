Энберт высказался о трагичной программе Туктамышевой

«Это новшество»: Энберт — о трагичной программе Туктамышевой
Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» высоко оценил новую короткую программу Елизаветы Туктамышевой под песню «Небо я» группы Sounduk.
«Как раз Лизину программу я видел здесь, в Сочи (Энберт и Туктамышева вместе выступают там в шоу Ильи Авербуха. — «Газета.Ru»), поэтому на контрольных прокатах для меня это был не первый просмотр.
Я уже знал музыку и видел постановку, но именно на прокатах Елизавета очень вдохновенно откатала. Это было действительно лучший прокат из тех, что я видел. Она сама очень погрузилась в свой образ и погрузила всех зрителей.
За свою долгую карьеру Лиза перепробовала уже много всего, но я думаю, что выбор такой короткой программы можно назвать новшеством. Лиза выбрала интересную песню и смогла передать всю ее необычность», — отметил Энберт.
Также призер Олимпиады оценил решение Туктамышевой выступать в лирическом образе и в короткой, и в произвольной программе.
«По поводу двух лирических программ — Лиза произвольную не меняла, поэтому такое наложение стилей получилось. Да, есть определенная похожесть, но учитывая, что эти программы она катает в два разных дня, получается, что смотришь сначала хорошую короткую программу, а затем хорошую произвольную.
Мне нравится ее произвольная программа, она классно смотрелась и в прошлом году, и в этом. Да, еще не все элементы готовы, но я уверен, что все будет хорошо», — сказал Энберт.