Энберт высказался о трагичной программе Туктамышевой

«Как раз Лизину программу я видел здесь, в Сочи (Энберт и Туктамышева вместе выступают там в шоу Ильи Авербуха. — «Газета.Ru»), поэтому на контрольных прокатах для меня это был не первый просмотр.



Я уже знал музыку и видел постановку, но именно на прокатах Елизавета очень вдохновенно откатала. Это было действительно лучший прокат из тех, что я видел. Она сама очень погрузилась в свой образ и погрузила всех зрителей.



За свою долгую карьеру Лиза перепробовала уже много всего, но я думаю, что выбор такой короткой программы можно назвать новшеством. Лиза выбрала интересную песню и смогла передать всю ее необычность», — отметил Энберт.