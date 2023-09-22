Дарио Чиризано сообщил о распаде своего дуэта с чешкой Денизой Цимловой

«Это наш день встречи и расставания. Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе. Мы не прощаемся, мы говорим друг другу до встречи, до встречи не в качестве спортивных партнёров, а в качестве хороших друзей.



Спасибо Денисе за этот прекрасный период моей жизни, я очень рад, что у нас была возможность прожить его. Спасибо, и ещё тысячу раз спасибо Денисе за её улыбки, за позитивный настрой, несмотря на трудности, которые нас сопровождали, за понимание. Я это очень ценю», — написал Чиризано.