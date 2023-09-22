Российская фигуристка опубликовала фото в купальнике

Российская фигуристка Станислава Константинова на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографии в купальнике.

© РИА Новости

На фото спортсменка позирует на жезлонге в темно-золотистом купальнике, подчеркивая свою сексуальную фигуру.

В августе 2022 года фигуристка заявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года Константинова рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила, что пик ее формы прошел, поэтому сделать что-то лучше своих прошлых результатов она бы не смогла и прекратила попытки возобновить карьеру.