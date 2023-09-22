Тарасова поделилась ожиданиями от вердикта CAS по делу Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, какого вердикта ждёт от Спортивного арбитражного суда (CAS), где с 26 по 28 сентября пройдут слушания допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой .

Напомним, после окончания командного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) стало известно, что допинг-проба несовершеннолетней Валиевой с чемпионата России дала положительный результат на триметазидин. Награждение олимпийскими медалями было отложено до окончания расследования.

«Чего жду от заседания CAS по делу Валиевой? Справедливого решения. Девочка ни в чём не виновата. А требуемые четыре года дисквалификации — грандиозное безумие», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Валиева своей вины не признаёт и требует от CAS восстановить её золотую медаль чемпионата России и не аннулировать никакие результаты, так как совершённое ей нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным. ISU и ВАДА настаивают на четырёхлетней дисквалификации фигуристки.