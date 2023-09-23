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ISU считает, что фигуристка Валиева должна понести наказание

Международный союз конькобежцев (ISU) придерживается той точки зрения, что нарушившие антидопинговые правила молодые спортсмены, несмотря на свой возраст, должны нести ответственность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ISU.

ISU считает, что фигуристка Валиева должна понести наказание
© РИА Новости

Слушания между ISU, Российским антидопинговым агентством, Всемирным антидопинговым агентством и российской фигуристкой Камилой Валиевой состоятся в Спортивном арбитражном суде 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем.

"ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций", - сообщил собеседник ТАСС.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.