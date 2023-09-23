Костомаров рассказал, как началась его болезнь

"Оксана [Домнина] (супруга Костомарова - прим. ТАСС) 30 декабря заболела, у нее была температура 39,5, с этой температурой будет трудно выступать [на шоу], она начала пить антибиотики, со мной все было хорошо, мы начали выступать после Нового года, - сказал Костомаров. - Близкий контакт был с ней, я же с ней катаюсь, думаю, где-то подцепил. Болело плечо, старая травма, почему-то обострилась. Приходилось после Нового года делать уколы, я тоже начал подкашливать. Сделали укол, выпил обезболивающие, вроде все прошло - кроме кашля не было симптомов".