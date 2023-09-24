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Тренер российской фигуристки объяснила отказ от выступления под Rammstein

Тренер Виктория Буцаева объяснила отказ от выступления российской фигуристки Таисии Проскуряковой под Rammstein. Ее слова передает РИА Новости.

Тренер Проскуряковой объяснила отказ от выступления под Rammstein
© РИА Новости

«Эта тема и так очень муссируется в последнее время, я не считаю нужным это комментировать. Мы примем определенное решение, которое будет правильным», — заявила она.

23 сентября Проскурякова выступила на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве. Один из фрагментов музыкального сопровождения представленной ею короткой программы — песня Sonne. Однако позднее фигуристка сообщила, что в дальнейшем музыка будет изменена.

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«Решение тренерского штаба», — поделилась она.

Ранее еще один российский фигурист — Петр Гуменник — был вынужден отказаться от использования песни Rammstein в музыкальном сопровождении к короткой программе. Поводом послужило письмо в Министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России.